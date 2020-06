Jonge inbreker deed het 'voor de kick en het geld'

Publicatie: vr 26 juni 2020 12.30 uur

LEEUWARDEN - Een 20-jarige inbreker uit Leeuwarden zei vrijdag tegen drie rechters van de Leeuwarder rechtbank dat hij het deed “voor de kick en het geld”. De inbreker ging brutaal te werk en kwam op sommige plekken zelfs terug om spullen waar hij belang bij had alsnog te stelen. Officier van justitie Annemieke Kemkers legde een pittige eis neer: 42 maanden cel waarvan 12 voorwaardelijk, proeftijd drie jaar.

“Verkeerde contacten”

Een veel te zware eis vond advocaat Klaas Wielenga, die bang is dat zijn cliënt bij een langer verblijf in de Marwei, waar hij momenteel vastzit, “de verkeerde contacten” op zal doen. De Leeuwarder is beïnvloedbaar en moet volgens Wielenga niet te lang tussen de verkeerde mensen zitten. De Leeuwarder heeft al een behoorlijk strafblad. Daar voegde hij vanaf oktober vorig jaar de nodige pagina’s aan toe door een groot aantal woninginbraken te plegen in zijn woonplaats en in Dokkum, waar hij bij OBS De Burgerschool vijf iPads had gestolen, en Grootegast waar hij een elektrische fiets stal. Medio oktober bleef het bij een woning aan de Heldenstraat in Dokkum bij een poging.

“Voor de kick”

De spullen die hij buitmaakte verkocht hij door. Niet voor drugs, zoals een van de rechters veronderstelde. De verdachte zei dat hij “kleren enzo” kocht van de opbrengst. En hij deed het “voor de kick”. “Het gevoel dat je iets doet dat niet mag”, verduidelijkte de verdachte. Hij ging soms dagelijks op pad, brak in bij woningen en ook een paar keer bij studentenhuizen. Hij had veel schade veroorzaakt en gezorgd voor gevoelens van onveiligheid bij de bewoners. Verschillende slachtoffers hadden gemeld dat ze zich na de inbraak onveilig voelden in hun eigen woning.

Overtreding gebiedsverbod

Een enkeling was zelfs verhuisd, een student was weer bij de ouders gaan wonen. “Ik ben er ook niet trots op”, reageerde de Leeuwarder. Hij zou het niet erg vinden om eventueel een poos een enkelband om te krijgen. De reclassering wil dat hij zich laat behandelen en dat hij meewerkt aan controles op het gebruik van verdovende middelen. Behalve de inbraken maakte hij zich ook schuldig aan overtreding van een gebiedsverbod voor het centrum van Leeuwarden, in december vorig jaar, en belediging en bedreiging van een paar BOA’s.

De rechtbank doet op 10 juli uitspraak.