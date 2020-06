De opkomst van eSports in Nederland

Publicatie: vr 26 juni 2020 12.25 uur

LEEUWARDEN - Gedurende de laatste jaren is de markt voor eSports enorm gegroeid. Dit geldt overal ter wereld, vooral in Europa, maar al helemaal in Nederland. Zo was deze volgens cijfers drie jaar geleden al goed voor een omzet van bijna 10 miljoen dollar. Sindsdien is dat alleen maar toegenomen. Opvallend is dat de opkomst van eSports in Nederland in een nog veel rapper tempo gaat dan op veel andere plaatsen en in de rest van Europa.

Dat deze omzet zo snel is gestegen heeft er vooral mee te maken dat er een steeds groter publiek interesse voor eSports vertoond. Een sport als voetbal is sowieso al enorm populair en dit blijkt zijn weerslag te hebben, ook wat eSports betreft. Meer en meer gewone voetbalfans hebben dan ook interesse in deze nieuwe tak van de sport. Bovendien worden eSports steeds professioneler aangepakt, bijvoorbeeld met de komst van de eDivisie. Hierin gaan alle clubs die in de Eredivisie spelen virtueel de strijd met elkaar aan. Deze hebben dan ook allemaal een vast esporter die namens hun de wedstrijden speelt.

De groeiende populariteit van eSports

Overal zijn eSports de laatste jaren dus stukken populairder geworden. De landen waar de meeste mensen kijken naar eSports zijn Zweden, Denemarken en Rusland. Al zit Nederland hier zeker niet ver achter en kijken er dus gemiddeld al stukken meer mensen dan in vele andere Europese landen het geval is. Veruit de meeste toeschouwers zijn overigens mannen en daarvan is het grootste deel niet ouder dan 25 jaar.

Kun je geld verdienen als eSporter?

Wanneer je echt goed bent in eSports kun je daar zeker je boterham mee verdienen. Een aantal jaren geleden was dit nog wel anders, maar omdat het steeds professioneler wordt aangepakt liggen er ook meer kansen voor iedereen die echt goed is. Dit betekent dat het makkelijker is om sponsors te vinden, maar ook dat het prijzengeld steeds hoger wordt. AL deze factoren dragen er natuurlijk aan bij dat er voor goede eSporters steeds meer mogelijkheden liggen om een carrière op te bouwen.

Vanwege het feit dat, vooral online, miljoenen mensen allerlei vormen van eSports volgen, wordt het voor bedrijven alsmaar interessanter. Er gaat intussen veel geld om in de wereld van eSports waardoor het lucratief wordt om in te stappen. Vaak krijgen goede eSporters daarom al op jonge leeftijd aanbiedingen om contracten te tekenen. Dit kan zijn voor sponsors, maar ook voor een sportclub.

Meerdere grote bedrijven zijn inmiddels op bepaalde manieren verbonden aan eSports of eSporters. Zo is er een bekend computermerk wat hoofdsponsor is geworden van het wereldkampioenschap van League of Legends, een van de bekendste games ter wereld die door miljoenen mensen overal vandaan wordt gespeeld. Veel sponsors uit de sportwereld verbinden tevens hun naam aan de eSport teams van de clubs die ze normaal gesproken ook al sponsoren.

Online gaming

Er zijn talloze vormen van online gaming, waaronder eSports natuurlijk ook gerekend mag worden, al is het eigenlijk een breder begrip. Zo kun je in een casino online gokken, zijn er talloze apps met games en natuurlijk de bekende namen zoals het eerder genoemde League of Legends, de Fifia reeks of Fortnite. Spelers die erin slagen de grootste toernooien te winnen zijn soms in een klap financieel onafhankelijk.

Omdat er zoveel mensen zijn die deze spellen wereldwijd spelen is de concurrentie natuurlijk ook enorm. Je moet dus wel degelijk van goede huizen komen en over veel talent beschikken wil je het echt ver schoppen als eSporter. Wanneer dit lukt ben je wel gelijk een superster. Niet alleen kun je er veel geld mee verdienen, de grootste toernooien vinden steeds vaker plaats op grote locaties als stadions terwijl er tienduizenden toeschouwers op de tribune zitten.

Hoe wordt je esporter?

Allereerst heb je dus veel talent nodig. Maar zelfs als je dit hebt, is het van groot belang zoveel mogelijk te blijven oefenen. Op die manier kan je jezelf op gaan werken. Het kennen van de juiste mensen helpt daarbij ook wel degelijk. Wanneer je in deze wereld terecht komt en anderen zien dat je ergens enorm goed in bent, zal het makkelijk worden om te groeien en je ultieme doel te bereiken om een professional te worden. Makkelijk is het zeker niet, maar dat maakt het juist een mooie uitdaging.