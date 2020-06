Brandweer blust brand in Rinsma PÃ´le

Brandweer blust brand in Rinsma Pôle

Publicatie: do 25 juni 2020 16.40 uur

DRIEZUM - De brandweer van Kollum werd donderdagmiddag opgeroepen voor een buitenbrand aan de Eastwâld in Driezum. Toen de brandweer ter plaatse kwam bleek brand te zijn in Rinsma Pôle.

Er bleek opnieuw een brand te zijn in een broeibult. Er kwam veel rook vrij door de brand. De brandweer heeft de brand geblust met meerdere waterstralen.

Om er zeker van te zijn dat de brand uit was heeft de brandweer de bult uit elkaar getrokken. Hoe de brand is ontstaan is onduidelijk.

