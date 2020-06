Coronavirus ontdekt bij medewerker Meckama State

Publicatie: do 25 juni 2020 16.01 uur

KOLLUM - Een zorgmedewerker van zorglocatie Meckama State in Kollum is woensdag positief getest op het coronavirus. Dat heeft Noorderbreedte donderdag bekendgemaakt. Er zijn volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM direct maatregelen genomen om een verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Direct bij de openbaring van de eerste symptomen is de medewerker van Meckama State thuis in quarantaine gegaan. Omdat de zorgmedewerker klachten kreeg 48 uur na de laatste dienst is de hoop dat een verdere besmetting niet heeft plaatsgevonden.

De GGD test nu preventief de bewoners waarmee de zorgmedewerker in contact is geweest. Ook een aantal collega's wordt preventief getest, omdat zij op de laatste werkdag van de besmette medewerker nauw contact hebben gehad met elkaar bij het leveren van de zorg aan de bewoners. Alle testuitslagen worden vrijdag verwacht.

Tijdelijk geen bezoek mogelijk

Totdat de testuitslagen binnen zijn, krijgen de bewoners van de afdeling waar de besmette medewerker heeft gewerkt, afgezonderd van de rest van de locatie de zorg die zij nodig hebben. De geteste zorgmedewerkers wachten thuis de uitslag af.

Naasten van de bewoners kunnen tot de testuitslagen bekend zijn, de afdeling niet bezoeken. Alle eerste contactpersonen zijn op de hoogte gebracht. De bewoners van de andere afdelingen kunnen wel bezoek ontvangen volgens de bezoekregeling.