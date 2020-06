Dodelijke steekpartij MÃ»nein: Chris C. langer vast

Dodelijke steekpartij Mûnein: Chris C. langer vast

Publicatie: do 25 juni 2020 12.41 uur

LEEUWARDEN - De rechtbank Noord-Nederland heeft woensdag de gevangenhouding bevolen voor een termijn van negentig dagen van een 27-jarige Chris C. uit Mûnein. De man wordt verdacht van de dodelijke steekpartij die zaterdagavond 6 juni plaatsvond in een woning aan de Mounewei in Mûnein.

Bij de steekpartij werden twee mannen neergestoken. De 43-jarige Walter Könemann uit Almere overleefde het steekincident niet, een 38-jarige buurman uit Mûnein werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht.