Zorgclub Carins Drachten 'doet zijn stinkende best'

Publicatie: do 25 juni 2020 10.40 uur

DRACHTEN - De relatief nog jonge organisatie Carins in Drachten doet zijn stinkende best om zorg aan de bewoners van Smallingerland te leveren. Dat gaat niet zonder slag of stoot. Doel is om klantgericht te werken, maar dat lukt op dit moment nog niet. Met die constatering kwam wethouder Sipke Hoekstra naar aanleiding van een spervuur aan kritiek dinsdagavond tijdens verschillende bijeenkomsten met raadsleden.

Met een injectie van 1,4 miljoen euro wil de gemeente Smallingerland de wachtlijsten nog dit jaar wegwerken. Een extern bureau helpt Carins om 1.700 herindicatiegesprekken te voeren. De gesprekken bij de mensen thuis moet er toe leiden dat er afspraken voor langere tijd worden gemaakt. "Daarmee willen we rust creëren", aldus wethouder Hoekstra, die erkende dat het wegwerken van de wachtlijst niet zonder slag of stoot gaat.

Naar aanleiding van een regen aan klachten van insprekers dinsdagavond reageerde wethouder Hoekstra dat het verlenen van zorg "niet altijd van een leien dakje gaat". Niet alle individuele gevallen kunnen direct naar volle tevredenheid van alle partijen worden opgelost, maar naar zijn mening liggen de zaken in grote lijnen genuanceerder dan wordt geschetst. Uit tevredenheidsonderzoeken blijkt volgens hem dat Smallingerland het niet eens zo slecht doet. "Maar er blijven altijd knelgevallen. We streven er naar om het zo goed mogelijk te doen", aldus de wethouder in reactie op vragen en opmerkingen uit de gemeenteraad.

Verschillende raadsfracties pleitten voor passende oplossingen voor de knelgevallen in de gemeente. Kritiek van het gemeentelijke VN-panel en de WMO-raad, die namens mensen met een zorgbehoefte optreden, moet het gemeentebestuur ter harte nemen, aldus raadslid Angela Visser van de PvdA. FNP’er Durk Oosterhof vond dat de visie van de gemeente haaks staat op die van de mensen die zorg nodig hebben. "Hoe krijgen we beide partijen bij elkaar?"