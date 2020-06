Dronken ladderdief (47) gepakt in Ternaard

Publicatie: do 25 juni 2020 10.00 uur

TERNAARD - Een dronken ladderdief uit Leeuwarden (47) is woensdag door de politie opgepakt in Ternaard. De man had rond 21.15 uur ladders gestolen van een schildersbedrijf aan het Zuiderplein in Leeuwarden. Een getuige had het kenteken van het voertuig van de man genoteerd en doorgegeven aan de politie.

In Ternaard troffen agenten het voertuig met de ladders aan. De 47-jarige Leeuwarder verklaarde gelijk dat hij een aantal biertjes had genuttigd en dat hij ook reed met een ongeldig rijbewijs. De Leeuwarder werd aangehouden ter zake diefstal c.q. heling van de ladders, het rijden onder invloed van alcohol en het rijden zonder rijbewijs.

Uit een directe verklaring van de aangehouden verdachte bleek dat hij de ladders had 'gekregen' van een 40-jarige Leeuwarder. Ook deze werd kort hierna aangehouden voor de diefstal van de ladders. Beide verdachten zijn ingesloten voor nader onderzoek, het schildersbedrijf heeft aangifte gedaan van de diefstal.