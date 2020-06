'Blij dat controledienst Fumo zich kritiek aantrekt'

Publicatie: wo 24 juni 2020 20.15 uur

DRACHTEN - De Friese milieucontroledienst Fumo in Grou heeft zich de kritiek van gemeenteraden aangetrokken. De club, die namens de aangesloten gemeenten allerlei controletaken voor zijn rekening neemt, kreeg van Smallingerland vorig jaar nog een uitbrander vanwege de hoge uitgaven. In de begroting voor de komende jaren lijkt de Fumo zich die kritiek aan te trekken.

"Naar aanleiding van onze wensen heeft de Fumo er flink aan gesleuteld. We zien de toekomst weer rooskleurig tegemoet. Als de organisatie zo doorgaat, dan zijn we een stuk geruster dan we waren", aldus CDA-raadslid Hans Doddema, een van de grote criticasters van de Fumo. Ook Meine Hofman (Smallingerlands Belang) toonde zich tevreden over de toekomst van de dienst. "Het is allemaal moeizaam van de grond gekomen, maar we hebben altijd een kritische houding aangenomen en dat blijven we ook doen."