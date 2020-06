Waarom willen ambtenaren wonen in De Warren?

Publicatie: wo 24 juni 2020 20.15 uur

BURGUM - Woonwijk De Warren staat weer op de agenda in Tytsjerksteradiel. Nog geen jaar geleden verwees de meerderheid van de gemeenteraad het plan naar de prullenbak maar het gemeentebestuur besloot om het plan opnieuw ter discussie te stellen, deze keer via het ambtenarenapparaat.

De wethouders gaven de ambtenaren de opdracht om te kijken waar bespaard en verdiend kan worden. Ze moesten 'sûnder taboes' aan de slag en zij 'besloten' om woonwijk De Warren opnieuw als mogelijke locatie aan te dragen. De wethouders stemden er mee in.

Ted Rijpkema moest tijdens de laatste raadsvergadering de plannen omtrent de woningbouwprogrammering presenteren. De ambtenaar besprak de mogelijke locaties voor 150 woningen die de gemeente extra mag bouwen in verband met de aanleg van de Centrale As. Op het kaartje staat linksonder De Warren (deels) ingekleurd.

De Warren als enige 'buiten-locatie'

De heer Rijpkema liet weten dat een extern bedrijf een locatie-studie gaat doen. "Daar worden de locaties die op deze kaart staan in ieder geval voor onderzocht. Daarin is bewust - en eigenlijk ook zonder eerdere besluiten ter discussie te stellen - ook eerder beoordeelde en uitgewerkte en zeer bekende locaties meegenomen. Dat is wel bewust gedaan om een totaal beeld te kunnen geven en afweging te kunnen maken." Hij doelde daarmee op De Warren.

Verdeling in het dorp en er buiten: 50-50

Over de 150 extra woningen is de provincie Fryslân klip en klaar. Kortgezegd: Er moet een goede balans tussen binnen- en buitenstedelijke programmering zijn. De richtlijn is 50% - 50% waarbij bouwen in het dorp voorrang heeft. De 150 woningen mogen overal in de gemeente gebouwd worden.

Na de presentatie merkten enkele raadsleden gelijk al op waarom niet alle dorpen zijn meegenomen. Zij voelden iets voor bijvoorbeeld een verdeling over de dorpen. De heer Rijpkema had in de presentatie al aangegeven dat het college van B&W hierin wel sturing gaf. De focus ligt namelijk op woningbouw in of bij Burgum.

De discussie ging daarna hoofdzakelijk over bouwen in Burgum of daarbuiten, met De Warren in het achterhoofd. Berber van Zandbergen van GroenLinks wilden weten hoe het zit. Rijpkema: "Dizze 150 wenningen binne spesifiek beskikber stelt foar butenstedelike lokaasjes. Dat is de kearn fan de ôfspraak fan de Centrale As dat dat butenstedelike romte is. Dêr hat Tytsjerksteradiel mear romte om butenstedelike te bouwen, mar yn de basis sil de nadruk lizze op binnenstedelike lokaasjes, foar de hiele regio jildt dat." Het is onduidelijk of de laatste zin betrekking heeft op de 150 extra woningen of de gehele woonvisie. De provinciale richtlijn van 50-50 werd niet genoemd.

Het was voor raadslid Erwin Duursma (D'66) in de tweede vragenronde nog niet duidelijk hoe een en ander zat. "Die 150 woningen. Ik kan nergens vinden dat het geoormerkt is als buitenstedelijk. Lees ik het goed dat het vrij inzetbaar is binnen het gehele experiment ..... of zijn ze echt geoormerkt als buitenstedelijk...." Hij dacht het zo gehoord te hebben.

Rijpkema gaf repliek: "Se binne dat yn de oarspronklike ôfspraken wol. Dat is ek de mearwaarde fan dy wenningen yn sa fier dat jo binnenstedelike minder as butenstedelike in plafond op oantallen (ha)."

Het bleef allemaal een beetje vaag maar wethouder Gelbrig Hoekstra was op haar manier duidelijk over de 150 woningen met de zoeklocatie De Warren. Zij laat het over aan de raad. "Dat binne gewoan butenstedelike wenningen." zo antwoordde ze op vragen van D'66. Ze gaf bovendien aan dat de locatie-studie er al lag en dat deze is geactualiseerd. "It is oan de rie om der in goeie keuze yn te meitsjen." Ze benadrukte dat het gaat om buitenstedelijke woningen in 2007 en dat dat ook zo gebleven is. Raadslid Duursma vond het maar niks dat er wordt verwezen naar afspraken uit 2007. Hij wilde de huidige richtlijnen op papier hebben.

De oproep van raadslid Van Zandbergen om De Warren te schrappen uit de locatie-studie werd door de wethouder in de wind geslagen. Het raadslid GroenLinks benadrukte tevergeefs dat de meerderheid van de gemeenteraad vorig jaar duidelijk had aangegeven dat De Warren niet als mogelijke woonlocatie in de woonvisie behoort.

Naar verwachting is de locatie-studie binnen enkele maanden afgerond en kan deze in oktober besproken worden in de gemeenteraad.