Verkeerschaos na botsing op rotonde

Publicatie: wo 24 juni 2020 18.14 uur

KOOTSTERTILLE - Een vermoedelijk onwel geworden automobilist zorgde woensdag onbedoeld voor een verkeerschaos bij Twijzel.

Op de rotonde N369 bij De Koaten kwam de man aan het einde van de middag tot stilstand tegen een andere auto. De automobilist reed in een donker grijze Opel en kwam vanaf De Koaten, daar had hij al enkele verkeersborden omver gereden. Vervolgens kwam hij in botsing met een andere auto die op de rotonde reed. Volgens omstanders reed de automobilist slingert over de weg en was hij onwel geraakt.

De hulpdiensten werden met spoed opgeroepen. De automobilist is behandeld in de ambulance en daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De politie heeft het ongeval afgehandeld. Vanwege het ongeval was de rotonde richting Twijzel tijdelijk afgesloten en werd het verkeer omgeleid via het tankstation. Een berger heeft beide auto's geborgen.

Er was een flinke file ontstaan vanwege de aanrijding.

