Eis jeugd-tbs voor dodelijke steekpartij Drachten

Publicatie: wo 24 juni 2020 18.02 uur

LEEUWARDEN - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft vandaag de PIJ-maatregel – ook wel jeugd-tbs genoemd – geëist tegen de 16-jarige jongen uit Gorredijk die op 22 december in het centrum op 22 december in het centrum van Drachten de 16-jarige Roan Brilstra met een mes dodelijk verwondde. De PIJ-maatregel kan maximaal drie jaar duren en kan worden verlengd. Verder eiste het OM een celstraf van 198 dagen, gelijk aan de duur van het voorarrest.

‘Buitenproportioneel’

Vorige week oordeelde de rechtbank in een tussenvonnis dat de Gorredijker uit noodweer heeft gehandeld – hij en zijn 14-jarige vriend uit Drachten werden aangevallen – maar dat de manier waarop hij zich verdedigde ‘buitenproportioneel’ was. Daardoor kon er geen sprake zijn van noodweer.

‘Over de grens van noodzakelijke verdediging’

Door het slachtoffer neer te steken ging de Gorredijker volgens de rechter ‘over de grens van de noodzakelijke verdediging’. De 14-jarige Drachtster kreeg vorige week 100 dagen jeugddetentie waarvan 45 dagen voorwaardelijk. Dat is een aanzienlijk lagere straf dan de 255 dagen jeugddetentie – waarvan 200 dagen voorwaardelijk – en een werkstraf van 100 uur die het Openbaar Ministerie (OM) twee weken geleden eiste.

Medeplichtigheid aan doodslag

De rechtbank achtte in de zaak van de Drachtster medeplichtigheid aan doodslag bewezen. De rechtbank hield er rekening mee dat de jongen nadat hij vrijkwam werd bedreigd en dat hij met zijn familie ondergebracht moest worden in een safehouse. Het gezin denkt er over om te verhuizen. De rechtbank neemt het de Drachtster kwalijk dat hij het mes heeft meegenomen waarmee het slachtoffer om het leven is gebracht.

‘Jongeren denken te licht over het dragen van een mes’

In feite heeft de jongen door het mes mee te nemen er volgens de rechtbank voor gezorgd dat de medeverdachte het kon gebruiken, met alle fatale gevolgen van dien. De rechtbank sprak haar zorgen uit over ‘hoe licht jongeren denken over het dragen van een mes’. De fatale steekpartij in Drachten laat volgens voorzitter Nynke Vlietstra zien ‘dat jongeren niet genoeg nadenken over wat er kan gebeuren als je een mes bij je hebt’. De Gorredijker zou later verklaren dat hij Roan Brilstra ‘in een reflex’ met het keukenmes had gestoken.

De uitspraak is op 8 juli.