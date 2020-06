Pilot ondersteuners huisartsen Drachten succes

Publicatie: wo 24 juni 2020 14.20 uur

DRACHTEN - De proef met het inschakelen van ondersteuners van huisartsen in Smallingerland voor het doorverwijzen van patiënten wordt uitgebreid. Vorig jaar zijn bijvoorbeeld 130 kinderen doorverwezen naar specialistische hulp, terwijl 108 jongeren door de ondersteuners zelf zijn behandeld. Met die cijfers ligt de gemeentelijke pilot 10 procent boven het landelijk gemiddelde. De besparing op zorgkosten komt daarmee voor Smallingerland uit op bijna een miljoen euro.

Raadsleden roonden zich dinsdagavond blij met de aanstelling van de ondersteuners in gebiedsteams – de zogeheten GOH's. "Daar zijn meters gemaakt. Het rendement is hoog en daarmee de pilot succesvol. Het is best indrukwekkend", constateerde raadslid Jouke de Jong (ChristenUnie). Als enige raadslid beschikte hij over een rapport met de resultaten van de gebiedsteams over 2019. Op verzoek krijgen ook de andere raadsleden de informatie toegestuurd.

Wethouder Sipke Hoekstra bevestigde de stand van zaken. "We zijn op de goed weg. Meer huisartsen doen al mee. Dit biedt perspectief om de kosten te drukken", aldus wethouder Hoekstra. In 2019 werd nog 60 procent door de huisartsen doorverwezen naar specialistische hulp. Met de ondersteuners daalt dat percentage gestaag. "En daarmee dalen de zorgkosten."