Cameradief smeert poep in politiecellen

Publicatie: wo 24 juni 2020 12.45 uur

LEEUWARDEN - Hij smeerde zijn ontlasting op de muren van politiecellen, hij at zijn poep zelfs op, in Groningen hield hij een trein tegen en in Drachten pikte hij voor 15.000 euro aan apparatuur uit de auto van een fotograaf. Woensdag veroordeelde rechter Kees Post een Tunesische asielzoeker uit Drachten (21) bij verstek tot een maand cel plus een maand voorwaardelijk.

Handenvol werk

De asielzoeker verscheen woensdag niet op de zitting van de politierechter, de man is spoorloos verdwenen. Hij was nog niet een jaar in Nederland, maar in die korte periode bezorgde hij de politie handenvol werk en de nodige hoofdbrekens. Nadat hij begin november vorig jaar in Kampen was opgepakt voor de diefstal van een rugtas, werd de man overgebracht naar het politiebureau in Zwolle. Daar presteerde hij het om maar liefst vier politiecellen met zijn ontlasting te besmeuren.

‘Dronkemanscel’

Nadat hij in de eerste cel zijn poep op de muren en een bewakingscamera had gesmeerd, werd hij onder de douche gezet en overgebracht naar een tweede cel. ‘s Ochtends bleek dat de man ook die cel had besmeurd. Hij werd overgeplaatst naar de zogeheten ‘dronkemanscel’, waar het ritueel zich herhaalde. Ook de vierde cel kwam onder de poep te zitten. Ook een politiecel in Groningen moest het ontgelden.

Poep opgedroogd

Deze keer was de verdachte opgepakt omdat hij op Groningen Centraal voor een trein was gaan staan. In een politiecel in Leeuwarden had hij begin november ook zijn ontlasting uitgesmeerd, daar liet de politie hem zitten tot de poep was opgedroogd. Volgens de rechter smeerde de man zijn ontlasting ook op zijn gezicht en had hij het zelfs opgegeten.

Diefstal foto- en videoapparatuur

Hij was in Leeuwarden terechtgekomen omdat hij betrokken was geweest bij de diefstal uit een auto van foto- en videoapparatuur met een waarde van 15.000 euro. De apparatuur was eigendom van een 64-jarige fotograaf uit Garyp, die in de Lawei een reportage had geschoten van een dansgezelschap uit Burgum. Via een tip was de politie de apparatuur op het spoor gekomen. De verdachte kampt met psychische problemen. Hij is verslaafd aan angst onderdrukkende medicijnen.

Schoonmaakkosten terugbetalen

Hij had zelf gezegd dat het misging als hij zijn medicatie niet op tijd kreeg. De rechter beschikte over een rapport van de Raad van de Kinderbescherming, dat was opgemaakt omdat de verdachte voor de kinderrechter moest verschijnen. Later bleek dat hij ten onrechte had opgegeven dat hij minderjarig was. De man moet de schoonmaakkosten aan de politie terugbetalen.