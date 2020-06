Brandweer blust brand in bult gras

Publicatie: di 23 juni 2020 22.03 uur

BUITENPOST - Langs een fietspad aan de Poelruit in Buitenpost is dinsdagavond brand ontstaan in een bult gemaaid gras. Omstanders ontdekten de brand en hebben 112 gebeld.

De brandweer van Buitenpost werd opgeroepen om de brand te blussen. Er kwam al veel rook vrij toen de brandweer arriveerde. De rook trok over de naastgelegen weg (N355). De politie kwam kort ter plaatse.

De brandweer had het brandje snel onder controle. Brandstichting wordt niet uitgesloten.

FOTONIEUWS