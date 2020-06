Brug van Burgum staat een uur lang in storing

Publicatie: di 23 juni 2020 19.45 uur

BURGUM - De brug van Burgum stond dinsdag tussen 17.36 uur en 18.26 uur in storing. De slagbomen gingen niet meer omhoog nadat de brug was geopend voor een passerende zeilboot. Nadat monteurs ter plaatse waren gekomen, was het probleem snel opgelost. De slagbomen gingen weer omhoog en het verkeer kon weer passeren.

Bij de storing van 8 juni sprak de brugwachter via de speakers de passanten toe. Ze mochten niet passeren. Dat zou nu ook gebeurd zijn maar na enkele keren is hij/zij daarmee gestopt. Nadat een enkeling toch onder de slagbomen door ging met de fiets, besloten vrijwel alle anderen hetzelfde te doen. De politie gaf een passant aan geen bekeuringen te gaan schrijven voor de overtreding.

Aan de Burgumer zijde was het goed geregeld met de begeleiding van het verkeer. Eerst kwam de politie in actie en daarna plaatste de gemeente een hek. Aan de Sumarder zijde werd niets geregeld en daar reden de vrachtauto's voor niets 'de brug op'. Belangrijker is dat de provincie, die hiervoor ook verantwoordelijk is, wel monteurs stuurden.

Nadat zij ter plaatse kwamen, was het probleem snel opgelost. De brug werd gereset en de slagbomen gingen om weer omhoog. Daarna hebben ze nog wat zaken gecontroleerd en getest. Het verkeer kon in elk geval weer de brug passeren.