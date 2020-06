Drankrijder knalt tegen verkeerszuil in Leeuwarden

Publicatie: di 23 juni 2020 17.30 uur

LEEUWARDEN - Een Burgumer (26) had alle geluk van de wereld, toen op 16 juni vorig jaar om kwart voor 8 ‘s ochtends een drankritje door Leeuwarden eindigde tegen een reclamezuil. De Burgumer kwam er zonder noemenswaardige kleerscheuren van af. De man had die nacht gewerkt in een café in Leeuwarden, de auto waar hij in reed was van het bedrijf waar hij doordeweeks werkte.

10 biertjes en shotjes

Zijn baas was er niet blij mee, maar toch mocht de Burgumer blijven. Hij had tijdens het werk gedronken, 10 biertjes en shotjes schatte hij. De ademtest kwam uit op 740 ug/l, meer dan drie keer teveel. Op de vraag van politierechter Nynke Vlietstra waarom hij na het werk en na zoveel alcohol in de auto was gestapt, kon de Burgumer geen antwoord geven.

Lekker voelde

‘Dat weet ik niet, echt niet. Ik zit al een jaar met die vraag’, zei hij. Een beveiliger zag hem slingerend door Leeuwarden rijden en zette de achtervolging in. De Burgumer vloog een paar keer de stoep op en raakte onderweg een verkeersbord. Toen beide auto’s voor de stoplichten stonden, stapte de beveiliger uit. Hij vroeg de verdachte of hij zich wel lekker voelde. Het antwoord was bevestigend.

Stoeptegel vloog door de lucht

‘Ik dacht dat ik de auto wel ergens netjes neer kon zetten’, aldus de verdachte. Een stukje verderop, op de Groningerstraatweg, ging het mis. De auto schoot het trottoir op en kwam tegen een reclamezuil tot stilstand. Een stoeptegel vloog door de lucht en schoot bij een geparkeerde Volvo door de achterruit. De schade heeft de Burgumer zelf met de eigenaar geregeld, ook de schade aan de bedrijfsauto. En de Burgumer mocht blijven. ‘U mag in uw handen knijpen met zo’n werkgever’, zei de rechter.

Gevaarlijke rijgedrag

Het rijbewijs werd voor 7 maanden ingenomen en inmiddels heeft het CBR zich ook gemeld. De Burgumer moest op cursus, maar dat werd vanwege de corona uitgesteld. Hij kreeg een nieuwe datum door, maar dat was weer net op de dag van de zitting. De rechter veroordeelde hem tot een boete van 850 euro en een rijontzegging van 7 maanden. Voor het gevaarlijke rijgedrag kreeg de Burgumer nog eens een geldboete van 500 euro en zes maanden voorwaardelijke rijontzegging.