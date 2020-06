Werkstraf voor stalken en mishandelen vriendinnen

Publicatie: di 23 juni 2020 14.50 uur

LEEUWARDEN - Een Drachtster (26) is dinsdag wegens stalking, oplichting, bedreiging en mishandeling veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur. De man heeft ongeveer een jaar lang zijn ex-vriendin bedreigd en gestalkt. Hij had onder meer een gps-tracker onder de auto van zijn ex geplaatst.

Gps-tracker onder de auto

De Drachtster had zijn ex meermaals telefonisch en via Whatsapp bedreigd. Ook had hij tot twee keer toe een gps-tracker onder de auto van de vrouw geplaatst en was hij een paar keer bij haar woning opgedoken. De man erkende dat hij verschillende personen had opgelicht, door op Marktplaats NS-dagkaarten te koop aan te bieden. Als er eenmaal was betaald, konden de kopers naar hun geld fluiten.

Kwetsbare persoon

Zwaarste feit op de dagvaarding was de mishandeling van zijn nieuwe vriendin, in maart van dit jaar. De Drachtster had de vrouw in het holst van de nacht mishandeld, nadat ze geen seks met hem wilde hebben. Volgens de reclassering is de Drachtster een kwetsbare en beïnvloedbare persoon met een lichte zwakbegaafdheid.

Oplossen van schulden

De rechtbank legde een drugs- en alcoholverbod op. De man moet zich laten behandelen bij de GGZ en hij moet meewerken aan het oplossen van zijn schulden. Bovenop de werkstraf kreeg hij een celstraf van 109 dagen waarvan 90 dagen voorwaardelijk. Het onvoorwaardelijke deel van de straf heeft de Drachtster al in voorarrest uitgezeten.