Vrijspraak voor verwaarlozen (oude) hond

Publicatie: di 23 juni 2020 14.25 uur

LEEUWARDEN - Een 61-jarige inwoner van Kollumerpomp ontkende dinsdag bij de politierechter dat hij zijn hond slecht zou hebben verzorgd. Daar keek het Openbaar Ministerie (OM) toch anders tegenaan: de man was gedagvaard omdat hij in 2018 zijn hond de nodige verzorging zou hebben onthouden. De Kollumerpompster zou de hond te weinig – aangepast – voedsel hebben gegeven en ook zou hij er niet voor hebben gezorgd dat het dier noodzakelijke medische verzorging kreeg.

Voldoende eten en drinken

‘Ik vind het niet kloppen’, zei de verdachte tegen rechter Nynke Vlietstra. ‘Ik heb heel goed voor die hond gezorgd, hij kreeg voldoende eten en drinken’. In de loop van 2018 was de hond een aantal keren onderzocht door een dierenarts. In mei en juni constateerde de arts dat de hond mager was en dat hij wellicht kanker had. Maar hij was wel vrolijk en levendig en leek geen pijn te lijden.

Twee keer omgevallen

De zaken leken er heel anders voor te staan toen de politie begin augustus langskwam. De hond was uitgemergeld en kon niet goed meer lopen. Hij zou twee keer zijn omgevallen en tegen een schuurdeur zijn gelopen. Het was bekend dat het dier slechtziend was. ‘Maar hij at en dronk goed’, aldus de Kollumerpompster. Een dierenarts in Dokkum vond de conditie dermate slecht dat er werd besloten de hond een spuitje te geven.

Natuurlijke dood

Daar had de verdachte zich erg boos over gemaakt. Hij en zijn kinderen konden geen afscheid van de hond nemen, ook het stoffelijk overschot kregen ze niet te zien. De man was aanvankelijk van plan om het dier een natuurlijke dood te laten sterven. In die laatste maand had de Kollumerpompster ‘steken laten vallen’, vond officier van justitie Margreeth Meijer. ‘Verzorging gaat soms verder dan brokjes geven’, zei Meijer.

‘Hond was oud’

De officier eiste een boete van 500 euro. Volgens advocaat Jaap Baar was de hond oud en daardoor vermagerd. ‘De hond kwispelde en was vrolijk. Er blijkt niets van een gebrek aan verzorging’. De rechter oordeelde dat zij op basis van het dossier niet vast kon stellen dat de Kollumerpompster onvoldoende voedsel had gegeven of medische zorg had onthouden. De hond was mager, ‘maar hij was ook oud’, aldus Vlietstra. Ook was niet gebleken dat de hond pijn had. De verdachte werd vrijgesproken.