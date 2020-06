Auto eindigt in struiken op A7: bestuurder gewond

Publicatie: di 23 juni 2020 09.09 uur

TERWISPEL - Een bestuurder is in de nacht van maandag op dinsdag van de weg geraakt en gewond geraakt op de A7 bij Terwispel.

Rond 1.40 uur werden de hulpdiensten opgeroepen voor een eenzijdig ongeval op de A7. De bestuurder van het voertuig was vermoedelijk tijdens het rijden slaperig geworden en daarna van de weg geraakt en op zijn kant tot stilstand gekomen.

Omdat het eerst niet duidelijk was of de bestuurder nog in het voertuig zat werden meerdere brandweer voertuigen en een traumahelikopter opgeroepen. Al snel bleek dat de bestuurder zelf uit het voertuig kon komen en leken zijn verwondingen mee te vallen.

Wel kwam er bij aankomst van de eerste hulpdiensten rook uit het voertuig en werd alsnog de assistentie gevraagd van de brandweer van Beetsterzwaag. Het ambulancepersoneel heeft het slachtoffer ter controle meegenomen naar het ziekenhuis in Drachten. Het zwaar beschadigde voertuig is door berger Tolman geborgen.

