Gekapt bos wordt plek voor groen wonen

Publicatie: ma 22 juni 2020 14.15 uur

BURGUM - Bovenstaand appartementencomplex met 18 woningen verrijst binnenkort in het Trambaanbos in Burgum. Een groot deel van de bomen liet de gemeente hiervoor een halfjaar geleden kappen. De nieuwbouw wordt gerealiseerd door projectontwikkelaar Bouwbedrijf Swart uit Eastermar. Het is een bouwproject van ruim 5 miljoen euro. Hoewel de plannen vergevorderd zijn, moet de bouwgrond nog verkocht worden.

Er is inmiddels een website om de verkoop van de appartementen te promoten. In de folder worden de woningen aangeprijsd met de tekst: "'s Ochtends gewekt worden door het geklop van een specht of het vrolijk zingen van een merel. Wie droomt er niet van? Uw droom wordt werkelijkheid in plan Sminiabosk in Burgum."

De appartementen met een kleine 80 m2 aan ruimte worden verkocht vanaf 295.000 euro. Het gebouw wordt gasloos gebouwd en op het dak worden zonnepanelen gelegd. Ze zijn verder voorzien van een fietsenhok op de begane grond en bij het complex wordt een parkeerterrein gerealiseerd voor minimaal 18 auto's.

Financiële opsteker voor gemeente

De verkoop van de bouwgrond is een opsteker voor de gemeentelijke financiën van 2020. Tytsjerksteradiel kampt de laatste jaren met een miljoenentekort op de begroting.

De gemeente kapte voor het nieuwe gebouw in december 2019 een groot aantal bomen op de bouwgrond van 2546 vierkante meter. Een groot deel van de grond (1865 m2) kocht de gemeente drie jaar geleden voor 1 euro van het rijk. De verkoop levert met de gemeentelijke grondprijzen (145 tot 180 euro / m2) een bedrag op van minimaal 270.000 euro (bij verkoop 1865 m2) tot minimaal 380.000 euro (bij verkoop 2546 m2).

De gemeente liet in december 2019, naar aanleiding van vragen uit de gemeenteraad, weten dat de verkoop in maart 2020 zou plaatsvinden nadat de grond bouwrijp was gemaakt. De verkoop heeft - volgens de gegevens van het Kadaster - nog niet plaatsgevonden.