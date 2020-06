Nieuwe Trends in Online Gaming voor 2020

Publicatie: ma 22 juni 2020 13.35 uur

LEEUWARDEN - Net als op veel gebieden verandert er veel op het gebied van online spellen. Voor iedereen die graag games speelt op het internet is dit alleen maar goed nieuws. Over het algemeen houden deze veranderingen namelijk in dat er steeds meer mogelijk wordt en dat de kwaliteit van games steeds verder verbeteren. Het is de laatste jaren niet anders geweest en gedurende 2020 lijken er wederom een aantal positieve ontwikkelingen bij te komen.

Omdat de technologie nog altijd in een hoog tempo verbeterd, betekent dit dat online gamers hiervan profiteren. Internet wordt steeds sneller en het wordt makkelijk voor mensen overal ter wereld om verbonden te zijn. Daardoor wordt de algehele ervaring voor gamers online alleen maar beter en vaak realistischer. Hieronder beschrijven we een aantal groeiende varianten van online gaming en waarom deze in 2020 beter gaan worden en in de spotlight zullen staan.

Online gokken

De laatste jaren groeit de markt voor online gokken sowieso al enorm hard. Dit zal in dit jaar zeker niet anders zijn. Met de toekomstige veranderde wetgeving in Nederland wordt het spelers uit ons land nog aantrekkelijker om online te gokken. Vanaf volgend jaar zal de Nederlandse overheid licenties uit gaan geven aan online casino's waardoor het veiliger wordt om online te gaan spelen en meer casino's zullen in de Nederlandse taal beschikbaar worden en bijvoorbeeld betaalmethoden als Ideal aan gaan bieden.

Tot die tijd kijken we wat er in 2020 staat te gebeuren in de wereld van online casino's. Een interessante nieuwe ontwikkeling is het zogenoemde pay n play casino wat spelers in staat stelt om direct te kunnen storten en spelen. Bovendien worden er steeds meer spellen en spelvarianten beschikbaar. Men kan ook via steeds meer apparaten goksites bezoeken zonder dat dit ten koste gaat van de algehele spelervaring. Mede door deze redenen is de verwachting dat deze gehele industrie in de komende vijf jaar zal groeien naar een waarde van over de 100 miljard dollar.

Cross platform gaming

Tot voor kort was cross platform gaming nog niet mogelijk en dus kan het goed zijn dat je er nog nooit van gehoord hebt. Toch wint het snel aan populariteit en dat is zeker niet gek. Dit maakt het namelijk mogelijk om met andere gamers te spelen als je bent verbonden, ook als je op andere apparaten speelt. Heb je dus een Playstation, dan kun je het gewoon opnemen of samenspelen met anderen die op een PC zitten of een Xbox hebben. Hiermee ontstaat natuurlijk een scala aan mogelijkheden voor veel meer mensen om samen te spelen zonder vast te zitten aan een console of bepaald apparaat.

Op mobiel spelen

Spelen op mobiele apparaten is in de laatste jaren ontzettend geliefd geworden. Veel online games zijn inmiddels zo ontwikkeld dat mobiele spelers deze net zo goed kunnen spelen als bezoekers via een ander apparaat. Dit zie je onder andere terug in online casino's. Wanneer je hier een jaar of tien geleden wilde spelen met een mobiel apparaat kwam je vaak bedrogen uit. Er waren nog nauwelijks mobiele websites of apps, wat nu wel anders is.

Dit moet ook wel, want het merendeel van de bezoekers op websites komt tegenwoordig binnen via een mobiel apparaat als een smartphone of een tablet. Daarbij vinden mensen het fijn als ze overal vandaan en wanneer ze maar willen kunnen spelen. Omdat de meesten altijd een smartphone bij zich hebben wordt dit op deze manier alleen maar meer mogelijk. Met de komst van 5G lijkt er ook veel te gaan verbeteren. Hiermee zullen de internetsnelheden verder omhoog gaan waardoor online gamers nog beter uit de voeten kunnen.

Alles-in-één spellen

Een ander opkomend fenomeen is de zogenoemde alles-in-één spellen of all-inclusive games. Na uitgebreid onderzoek van ontwikkelaars blijkt dat veel spelers hier behoefte aan hebben. Waar je aan kunt denken bij dit soort games zijn de mogelijkheden om meer dingen aan te kunnen passen en te kunnen personaliseren. Ook moet gamen voor mensen die met beperkingen kampen makkelijker en toegankelijker worden, moeten karakters diverser worden en moeten verhaallijnen steeds verrassender en veelzijdiger. Dit beloofd natuurlijk veel goeds, want uiteindelijk krijgt elke speler hierdoor meer keuze en wordt gamen in zijn geheel een nog persoonlijkere ervaring.