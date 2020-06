Gaslek na boorwerk in toilet in woning

Publicatie: ma 22 juni 2020 11.30 uur

DRACHTEN - De brandweer van Drachten rukte maandag om 11.05 uur uit voor een gaslekkage in een woning aan de Lavermanstraat in Drachten. Bij boorwerk in een toilet was per ongeluk een gasleiding geraakt. De brandweer was daarop gebeld.

De brandweer heeft de situatie in de woning veilig gesteld. Er was geen explosiegevaar. Liander heeft de gaslekkage opgelost.