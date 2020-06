Ook demonstranten bij gemeentehuis

Publicatie: zo 21 juni 2020 16.02 uur

DRACHTEN - Een groepje demonstranten verzamelde zich zondagmiddag bij het gemeentehuis aan de Gauke Boelensstraat in Drachten. Het was voor de actie Viruswaanzin.nl. Er werden affiches geplakt op het gemeentehuis. De ter plaatse gekomen boa's verzochten de demonstranten om deze weer te verwijderen. Ook werd er een kruis geplaatst waarmee duidelijk moest worden dat de democratie overleden zou zijn.

De demonstratie is een afgeleide van de landelijke demonstratie die op het Malieveld in Den Haag zou plaatsvinden vandaag. Deze werd verboden door de rechtbank. De demonstratie ging over de noodwet, die op stapel ligt en de wijze waarop de vrijheden stap voor stap zouden worden ingeperkt.

Als alternatief werden nu op diverse plaatsen in Nederland bloemen gelegd bij de ingang van de gemeentehuizen. Zo ook in Drachten.

FOTONIEUWS