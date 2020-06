Eikenprocessierups rukt op naar noorden

Publicatie: zo 21 juni 2020 13.16 uur

BURGUM - De eikenprocessierups rukt op in het noorden van de regio. Voorgaande jaren was hij vooral te zien in de bosrijke omgeving onder Drachten maar inmiddels worden de beestjes - die keurig achter elkaar aanlopen - ook in Burgum of Kollum gezien.

In Burgum is een nestje door een passant gemarkeerd. Deze zit in een boom op de kruising van de Kloosterlaan met de Schoolstraat. Langs de W.H. van Heemstraweg in Kollum zijn bij verschillende bomen de eikenprocessierupsen waargenomen. Daar heeft de gemeente adequaat gereageerd en de bomen voorzien met lint met daarop een waarschuwingstekst.

Elke eikenprocessierups bevat zo'n 700.000 brandhaartjes. Deze haartjes zijn ongeveer 0.3 millimeter groot en hebben weerhaakjes. Bij verdediging schiet de rups deze brandharen af. Mensen die in aanraking komen met de haartjes krijgen klachten zoals een jeukende huid, geïrriteerde ogen of een benauwd gevoel.

De rups kan zich voortplanten omdat we in Nederland steeds meer eiken hebben geplant. Daarin kan de rups voedsel vinden. Ook wordt bij het maaien van bermen ervoor gezorgd dat de natuurlijke vijand van de rups op afstand wordt gehouden. Bovendien zorgt de klimaatverandering ervoor dat het steeds warmer wordt in Nederland en daarin gedijt de rups.

