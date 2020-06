Fietsster gewond na aanrijding

Publicatie: za 20 juni 2020 15.54 uur

GARYP - Een fietsster is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een tractor met daar achter een aanhanger. De vrouw raakte gewond en is door het ambulancepersoneel onderzocht. Ze is daarna overgebracht naar het ziekenhuis.

Het ongeval vond omstreeks 15.22 uur plaats op de Eendrachtsweg bij Garyp. De vrouw werd ingehaald door de trekker maar ze had niet door dat er nog een grasschudder achter de trekker zat. De vrouw kwam hierdoor ten val en raakte gewond.

