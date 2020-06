Vakantiepakket voor kinderen uit arme gezinnen

Publicatie: za 20 juni 2020 12.54 uur

BURGUM - Lionsclub De Wâlden uit Burgum deelden deze week 35 vakantiepakketten uit aan kinderen uit arme gezinnen. In het pakket zitten verrassingen om deze zomer thuis in de tuin te spelen met of zonder vriendjes.

Normaliter wordt altijd een kindervakantieweek georganiseerd. Deze kon vanwege de coronacrisis niet doorgaan. Het is bestemd voor kinderen die niet in de gelegenheid zijn om vakantie te vieren. De Lionsclub zocht naar een goed alternatief en vond dit in de vorm van het vakantiepakket. Vorige jaar werd de kindervakantieweek gehouden in Earnewâld bij De Twirre.

De Lionsclub zet zich in voor maatschappelijke doeleinden in de regio. Dit jaar gaf de club een financiële ondersteuning aan de Burgum Mobyl, de Trynwâlden mobiel en nu dus aan een grote groep kinderen. Ook organiseert de Lionsclub om de twee jaar de inmiddels bekende Midnight Walk.