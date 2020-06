Politie haalt met getrokken wapen jeugd uit auto

Publicatie: za 20 juni 2020 10.51 uur

LEEUWARDEN - Drie jongeren uit Noardeast-Fryslân zijn vrijdagavond met getrokken wapen door de politie uit hun voertuig gehaald. Dit gebeurde rond 21.05 uur in de Groene Ster in Leeuwarden.

Een getuige had de jongeren (20, 21 en 25 jaar) gezien met een lang vuurwapen in het natuurgebied. De politie trof even later het voertuig aan en deze werd klemgereden. Via de uitpraatprocedure werden de drie personen uit het voertuig gehaald. Op de achterbank werd een foedraal met een luchtbuks aangetroffen. Er werd afstand gedaan van de luchtbuks en alle drie de personen kregen een proces-verbaal.

De uitpraatprocedure is een procedure die de politie gebruikt bij het veilig aanhouden van vuurwapengevaarlijke verdachten. Zij worden met getrokken wapens gecontroleerd door de politie uit de auto gehaald. De agenten houden daarbij de verdachten onder schot. De verdachten krijgen vervolgens gesproken opdrachten om de arrestatie zonder risico's te laten verlopen.