Hek open: vier koeien in Prinses Margrietkanaal

Publicatie: vr 19 juni 2020 22.16 uur

EASTERMAR - Vier koeien zijn vrijdagavond in het Prinses Margrietkanaal beland nadat ze via een openstaand hek uit een weiland konden ontsnappen. Ze kwamen terecht in het kanaal. De brandweer werd om 21.18 uur gealarmeerd om ze te redden.

Eén koe wist bij de Skûlenboarcherbrêge aan wal te komen. Twee anderen kwamen later zelfstandig bij de kant omhoog. Een vierde werd door de inzet van de brandweer gered en aan wal geholpen. Er moest nog wel een paaltje omgezaagd worden voordat dat lukte.

