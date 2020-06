Auto's in botsing op de N355

Publicatie: vr 19 juni 2020 19.18 uur

BURUM - Op de Friesestraatweg (N355) tussen Burum en Visvliet zijn vrijdag aan het einde van de middag twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. De aanrijding vond plaats ter hoogte van de afslag naar Visvliet.

Een automobilist stond te wachten op de Heirweg en reed de N355 op, hierbij zag hij een andere automobilist over het hoofd met een als aanrijding gevolg. De politie kwam met spoed ter plaatse om het ongeval af te handelen.

Door de politie werd de N355 richting Grijpskerk tijdelijk afgesloten. Het verkeer moest hierdoor omrijden. Een ambulance is later door de politie opgeroepen omdat een bijrijdster lichte verwondingen had opgelopen. Zij is door het ambulancepersoneel kort behandeld, vervoer naar het ziekenhuis was niet nodig.

Een bergingsbedrijf heeft de voertuigen geborgen.

