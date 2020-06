Brand in dak geblust in Kollumerzwaag

Publicatie: vr 19 juni 2020 15.56 uur

KOLLUMERZWAAG - De brandweer van De Westereen en Dokkum rukten vrijdag rond 15.26 uur uit voor een dakbrand aan de David Kloostermanstrjitte in Kollumerzwaag. De Dokkumers kwamen met een hoogwerker. Uiteindelijk was de inzet hiervan niet nodig en keerde deze even na 16.00 uur terug naar Dokkum.

Het bleek dat een transformator van de zonnepanelen was doorgebrand. Daarbij ontstond de dakbrand in de in aanbouw zijnde woning. De brandweer heeft de brand geblust.

