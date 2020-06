A7 enige tijd dicht vanwege omgevallen camper

Publicatie: vr 19 juni 2020 14.27 uur

FRIESCHEPALEN - De A7 tussen Marum en Frieschepalen is vrijdagochtend enige tijd afgesloten geweest in verband met een camper die op de zij terecht was gekomen. Er ontstond een file van zo'n 4 kilometer lengte.

Een bergingsbedrijf heeft de camper weer rechtop gezet en daarna afgevoerd. De A7 is daarna weer geopend voor het verkeer. Het is onbekend of er ook gewonden zijn gevallen bij het ongeval.

FOTONIEUWS