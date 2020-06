Auto belandt in sloot langs Trekwei

Publicatie: vr 19 juni 2020 13.40 uur

WâLTERSWâLD - Een automobilist is vrijdagochtend met zijn auto van de weg geraakt en in een sloot beland. Het ongeval gebeurde op de Trekwei (N910) ter hoogte van Wâlterswâld.

De automobilist komende vanuit de richting Driesum raakte van de weg en kwam in een sloot tot stilstand. Een ambulance kwam met de politie met spoed ter plaatse. Na controle door de medewerkers van de ambulance is de man voor onderzoek meegenomen naar het ziekenhuis in Drachten.

De politie heeft het ongeval op papier gezet. Een bergingsbedrijf heeft de auto geborgen Het verkeer op de Trekwei liep geen vertraging op.

