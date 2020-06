Vermeende kinderlokker houdt de kaken op elkaar

Publicatie: vr 19 juni 2020 13.10 uur

LEEUWARDEN - Een vermeende kinderlokker uit Lemmer hield vrijdag tijdens de behandeling van zijn zaak door de Leeuwarder rechtbank de kaken stijf op elkaar. Hoewel het bewijs sterk in zijn richting wijst, weigerde de 56-jarige Lemster antwoord te geven op de vragen van de drie rechters en de officier van justitie.

De weg vragen

De Lemster wordt ervan verdacht dat hij tussen maart en november 2018 in de hele provincie veertien jonge kinderen – 13 meisjes en 1 jongetje - in de leeftijd van 8 tot 12 in zijn auto benaderde en de weg vroeg naar een winkel of supermarkt. Als de kinderen bij de auto kwamen, bleek dat de man met ontbloot onderlijf achter het stuur zat en zichzelf bevredigde.

Zilvergrijze Peugeot

Op die manier zou de verdachte, die als poppenspeler door Friesland trok, bij Damwâld, Ee, Exmorra, Franeker, Balk, Doniaga, Sexbierum, Spanga en op Urk kinderen hebben aangesproken. Op een gegeven moment kreeg de politie op basis van het signalement dat de kinderen gaven de Lemster in beeld. De man was bovendien eerder in verband gebracht met een ontuchtzaak. In 2013, toen hij nog leraar Nederlands was, zou hij aan een leerling hebben gezeten.

Zaak geseponeerd

Die zaak werd geseponeerd, maar het voorval kostte de Lemster wel zijn baan. Daarna kreeg hij geen werk meer en trok hij met zijn poppenkast langs bibliotheken en kinderdagverblijven. Nadat in juli 2018 in Lemmer op camerabeelden was vastgelegd dat de Lemster twee jonge kinderen aansprak, plaatste de politie een peilbaken onder de Peugeot. Door dat baken kon de verdachte gelinkt worden aan een gebeurtenis bij de carpoolplaats bij de A6, bij Oosterzee.

Fluorescerend hesje

Op 6 november 2018 werd een negenjarig meisje aangesproken door een man in een fluorescerend hesje met een grijze bestelauto. Het meisje moest bij de man komen en zijn penis aanraken. Volgens de gegevens van het baken heeft de auto van de verdachte op hetzelfde tijdstip op dezelfde plaats stilgestaan. Ook toen de rechtbank hem daarmee confronteerde, bleef de Lemster zwijgen.

Kinderlokker ging steeds verder

Dat was ook waar de reclassering zich zorgen over maakte: dat de kinderlokker steeds verder leek te gaan en de kinderen hem op het laatst moesten aanraken. Bij de Lemster werden geen stoornissen vastgesteld, hij is volledig toerekeningsvatbaar. Het stilzwijgen van de verdachte kan ook grote invloed hebben op de afdoening van de zaak. Als de Lemster had bekend en in gesprek was gegaan met een gedragsdeskundige, dan was er een behandelingsplan gekomen. Zonder behandeling vreest de reclassering dat de kans op herhaling “onverminderd aanwezig zal blijven”.

Posttraumatisch stresssyndroom

Nu de Lemster niets prijs wilde geven, kon officier van justitie Eelco Jepkema niet anders dan een ‘kale’ gevangenisstraf van anderhalf jaar eisen. Dat betekent dat de Lemster, die nu met een enkelband loopt, terug moet naar de gevangenis, mits de rechtbank de eis overneemt. Hij heeft acht maanden in voorarrest gezeten. Het meisje dat bij Oosterzee geconfronteerd werd met de kinderlokker, heeft aan die ontmoeting een posttraumatisch stresssyndroom overgehouden. Ze is bang voor mannen, zelfs voor haar vader. Die sprak op de zitting de hoop uit dat de verdachte na een (tbs-) behandeling kan veranderen ‘in een lieve, goede man’.

De rechtbank doet op 3 juli uitspraak.