Overvallers Dokkum wilden wiet en Gucci-trui

Publicatie: do 18 juni 2020 16.41 uur

LEEUWARDEN - Samen met drie vrienden, twee Leeuwarders en een stadgenoot, had een Dokkumer (19) in oktober vorig jaar het plan opgevat om een wietdealer te beroven. ‘We hadden geen geld’, zei de Dokkumer donderdag tegen drie rechters van de Leeuwarder rechtbank. Op 19 oktober vorig jaar liep het gruwelijk uit de hand: de dealer, een 23-jarige Leeuwarder, werd neergestoken.

Plan en rolverdeling

De vier hadden een plan en een rolverdeling gemaakt: de Dokkumer kende de dealer en zou de koop sluiten. Hij zou de Leeuwarder bij het busstation in Dokkum ontmoeten en hem meenemen naar een afgelegen plek. Een 21-jarige stadgenoot zou op de uitkijk staan en de twee Leeuwarders, beide minderjarig, zouden de beroving uitvoeren. Ze zouden de dealer pepperspray in de ogen spuiten. Terwijl het latere slachtoffer een ‘testjoint’ draaide, sprongen de Leeuwarders uit de bosjes.

‘Ik dacht dit is foute boel’

Ze sloegen er meteen op los. Toen had de Dokkumer al de benen genomen. Hij was onder invloed van wiet, hasj en cocaïne en volgens zijn zeggen ‘aan het trippen’. Hij hoorde later dat de dealer was neergestoken. ‘Ik dacht dit is foute boel, hier gaan consequenties van komen’, zei hij. Hij zou niet hebben geweten dat een van zijn vrienden een mes had meegebracht. Het slachtoffer was beroofd van twee zakken wiet. Er was ook nog een Gucci-trui besteld, maar die zou hij later leveren.

Klaplong

De man was bij een café naar binnen gestrompeld. In het ziekenhuis bleek dat hij een steekwond in de borst had en een klaplong. De Dokkumer heeft een poosje in het Penitentiair Psychiatrisch Centrum (PPC) in Scheveningen gezeten, momenteel zit hij op de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA) in Franeker. Volgens gedragsdeskundigen heeft hij een ernstige stoornis in de vorm van (hard-) drugsgebruik. Hij gebruikte speed, xtc en cocaïne en hij is erg gevoelig voor psychoses. Hij heeft acht maanden gezeten en is volgens eigen zeggen nu drugsvrij. Hij zei dat hij zijn ouders heeft beloofd om van de drugs af te blijven.

PIJ-maatregel voor Leeuwarder

Om te zorgen dat hij niet weer in de fout gaat zou hij de behandeling in Franeker af moeten maken, waarna hij ambulant behandeld moet worden en begeleid moet gaan wonen. Officier van justitie Petra van der Vliet eiste een celstraf gelijk aan het voorarrest – 234 dagen – plus 306 dagen voorwaardelijk, proeftijd drie jaar.

De zaak van de tweede Dokkumer wordt maandag pro forma behandeld. De zaak van de inmiddels 18-jarige Leeuwarder werd donderdagochtend achter gesloten deuren behandeld. In beide zaken, ook die van de Dokkumer, doet de rechtbank op 8 juli uitspraak.

Op 26 mei is de minderjarige Leeuwarder die het slachtoffer heeft neergestoken veroordeeld tot de PIJ-maatregel, ook wel jeugd-tbs genoemd.