Vader en zoon mishandelen 17-jarige 'drugsdealer'

Publicatie: do 18 juni 2020 12.30 uur

LEEUWARDEN - Een 49-jarige inwoner van Gorredijk zou samen met zijn zoon (24) in een zijstraatje van de Hoofdstraat op 6 mei vorig jaar een 17-jarige jongen hebben mishandeld. De twee zouden de jongen tegen een muur hebben gedrukt, hem hebben geslagen en over de grond gesleept. Het slachtoffer zou het broertje en de jongere zoon van de verdachten hebben bedreigd en aan de drugs hebben gebracht.

Verhaal is aangedikt

Vader en zoon ontkenden donderdag bij rechter Bert Dölle dat ze de jongen hadden aangepakt. De jongen zou zijn verhaal hebben aangedikt. Een getuige die de lezing van het slachtoffer grotendeels bevestigde, zou hebben gelogen. De jongen was volgens de verdachten een bekende drugsdealer, die het jongere broertje op het verkeerde pad zou hebben gebracht.

Met de dood bedreigd

Ook zou het slachtoffer het broertje met de dood hebben bedreigd. Volgens de verdachten was de jongen zelfs “vuurwapengevaarlijk”. De jongen had verklaard dat hij was aangevallen door vader en zoon. Hij vluchtte en rende bij de Action naar binnen. Toevallig waren daar twee politieagenten, die zagen dat de verdachten tegen de jongen schreeuwden en riepen dat hij drugs verkocht aan minderjarigen. De jongen zei dat hij door vader en zoon was aangevallen, de verdachten beweerden dat hij was gevallen.

Oude wonden

De jongen had verwondingen en zijn kleding en schoenen waren beschadigd geraakt. Volgens de verdachten ging het oude wonden. Officier van justitie Tjerk Buma oordeelde dat in elk geval bewezen kon worden dat de vader de jongen bij de keel had gepakt en tegen een muur had geduwd. Toen de jongen eenmaal op de grond lag, was de vader bovenop hem gaan zitten. De zoon had het slachtoffer geslagen.

‘Richting eigenrichting’

De lezingen van de verdachten betitelde Buma als ‘ongeloofwaardig’. De officier noemde het ‘zorgelijk’ dat vader en zoon zomaar voor eigen rechter speelden. Buma eiste tweemaal een werkstraf van 150 uur en betaling van een schadevergoeding van ruim 3900 euro. De rechter legde de geëiste werkstraffen op, maar dan wel geheel voorwaardelijk. Dölle vond dat het optreden van de twee ‘richting eigenrichting ging, ‘maar het is het nog net niet’.

Nep-drugstransactie

De rechter hield ook rekening met wat er op de achtergrond speelde – de verdachten hadden al eens aangifte tegen het slachtoffer gedaan, waar niks mee was gebeurd. Ook hadden ze al eens een nep-drugstransactie op touw proberen te zetten. De verdachten moeten 500 euro smartengeld aan het slachtoffer betalen, plus 300 euro voor spullen die tijdens de mishandeling kapot zijn gegaan.