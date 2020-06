Politieman 'met coke' langer vast

Publicatie: do 18 juni 2020 10.11 uur

DRACHTEN - Een 30-jarige politiemedewerker in de regio Drachten blijft langer vastzitten. De rechtbank heeft de gevangenhouding bevolen voor vijftien dagen van de man. Hij wordt verdacht van het voorhanden hebben van cocaïne. In zijn auto is een kilo coke en in zijn woning een grote hoeveelheid contant geld gevonden. De man, woonachtig in Groningen, werd begin juni aangehouden door zijn collega's.

De advocaat van de verdachte zegt dat de kilo coke niet van de politieman was. Dat staat in de Leeuwarder Courant. Hij zou de auto hebben uitgeleend en deze persoon heeft ook verklaard dat de drugs van hem zijn. Dit zou zijn broer zijn, hij is niet aangehouden. De politie onderzoekt nu of er sporen op de drugs te vinden zijn die gelinkt kunnen worden met de verdachte.