Vrouw gewond na val met scooter

Publicatie: wo 17 juni 2020 11.54 uur

DAMWâLD - Een vrouw is woensdag even na 11.00 uur gewond geraakt nadat ze door onbekende oorzaak ten val kwam met de scooter. Het ongeval vond plaats op het fietspad langs de Haadwei in Damwâld.

De politie en een ambulance zijn ter plaatse gekomen. De vrouw is meegenomen naar het ziekenhuis voor controle. De politie heeft de snorscooter afgevoerd.

FOTONIEUWS