Online Casino Bonus Types in 2020

Publicatie: wo 17 juni 2020 11.25 uur

LEEUWARDEN - Wanneer je als speler online gaat gokken kun je profiteren van allerlei bonussen. Vooral als je nog niet eerder bij een bepaald casino hebt gespeeld kun je veel voordeel halen uit het aanmaken van een account. Maar niet alleen nieuwe spelers krijgen iets cadeau. Soms gebeurd dit ook al wanneer je nog niet eens een storting gedaan hebt. Logischerwijs worden op veel plekken ook spelers die loyaal zijn en veel bij een bepaald casino spelen beloond.

De eerste stap op weg naar een mooie bonus is het aanmaken van een account. Dit doe je heel makkelijk. Als je een casino hebt uitgekozen om in te gaan spelen kun je hier een account aanmaken door een aantal gegevens in te vullen. Vervolgens zul je een e-mail ontvangen met daarin een link om je account te bevestigen. Als dit is gebeurd kun je daarna een storting doen.

Let er wel goed op dat er aan verschillende bonussen verschillende voorwaarden zijn verbonden. In veel gevallen moet je een bonus een aantal keren inzetten voordat deze daadwerkelijk in contact geld kan worden uitbetaald. De zogenoemde inzetvereisten zijn in de meeste casino's tussen de 40 en 50 keer. Dit is het aantal malen dat je het bonusbedrag in moet zetten voordat je het uit kunt betalen. Wil je het verschil tussen de meest voorkomende online casino bonussen weten? Lees dan gauw verder.

Welkomstbonus

De welkomstbonus is vaak aantrekkelijk. Het wordt door casino's gebruikt als manier om nieuwe spelers naar de website te lokken. Door een mooi pakket aan extra's aan te bieden worden veel gokkers over de streep getrokken en kiezen ze ervoor om zich aan te melden en een account aan te maken. Je bent overigens vrijwel nergens verplicht om de welkomstbonus te accepteren, als je wilt kun je ook een account aanmaken en gewoon beginnen met spelen met alleen het bedrag wat je hebt gestort.

Mocht je wel gebruik willen maken van de bonus, dan kun je deze gelijk bijschrijven na je storting. In de meeste casino's krijg je een verdubbeling van het bedrag wat je gestort hebt, al zit hier wel een maximum aan verbonden. Soms geven casino's daarbij ook nog gratis spins weg die je op bepaalde gokkasten kunt gebruiken. Omdat de welkomstbonus soms kan verschillen doe je er altijd goed aan om wat casino's met elkaar te vergelijken zodat je kunt zien waar je het meeste uit je storting haalt.

No-deposit bonus

Er zijn plekken waar je zelfs al een bonus krijgt zonder eerst een storting te doen. De zogenaamde no-deposit bonus is een online casino bonus die wordt gebruikt om spelers een idee te geven van hoe het is om op een bepaalde site te spelen. Na het aanmaken van een account krijg je een klein bedrag gestort, meestal 5 of 10 euro, waarmee je, geheel voor niets, kunt gaan spelen. Zoals je kunt verwachten zijn hier erg strenge inzetvereisten aan verbonden, maar dat mag de pret zeker niet drukken. Wanneer je iets voor niets krijgt loop je immers ook geen risico om te verliezen. Er zijn niet heel veel online casino's die deze bonussen aanbieden, maar ze zijn er wel degelijk. Soms ook in de vorm van een kortingscode die je in kunt voeren.

Loyaliteitsbonus

Bezoekers die vaak op dezelfde sites komen en daar vaak en voor veel geld spelen, worden daar vaak voor beloond. Hiermee probeert het casino er uiteraard voor te zorgen dat ze zolang mogelijk blijven. Des te meer een gokker besteed, des te lucratiever de bonussen vaak worden. Begint het meestal nog met gratis spins, na verloop van tijd worden er vaak cash bonussen weggegeven tegen zeer gunstige rondspeelvoorwaarden. Niet elk casino heeft een VIP- of loyaliteitsprogramma, maar de meesten wel. Als je van plan bent om ergens veel te gaan spelen, is het dus het beste om een goksite uit te kiezen die loyale spelers ruimschoots beloond voor hun trouwe bezoek.

Cashback bonus

Op sommige sites wordt geen welkomstbonus gegeven. In plaats daarvan werkt men met zogenoemde cashback bonussen. Mocht een speler geld inzetten en verliezen, dan wordt een bepaald percentage daarvan terug gestort zodat er weer opnieuw gespeeld kan worden. Ondanks dat de bedragen voor de gemiddelde welkomstbonus hoger zijn, hebben cashback bonussen veel minder strenge voorwaarden. Daarom is het zeker niet ongunstig. Op die manier krijg je namelijk altijd nog iets terug, ook als je flink verloren hebt.