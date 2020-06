Kop-staartbotsing op de Skieding

Publicatie: di 16 juni 2020 19.01 uur

DRACHTSTERCOMPAGNIE - Op de Skieding ter hoogte van Drachtstercompagnie zijn dinsdag rond 18.15 twee voertuigen met elkaar in botsing gekomen. Vermoedelijk wou de grijze auto afslaan en zag de rode auto dat over het hoofd. Een kop-staartbotsing was het gevolg.

Een van de betrokkenen is onderzocht in de ambulance, maar hoefde niet mee naar het ziekenhuis. Het verkeer ondervond enige hinder door de afhandeling van het ongeval en de berging.