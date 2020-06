Bloedafname voortaan alleen op afspraak

Publicatie: di 16 juni 2020 18.40 uur

LEEUWARDEN - Om een goede invulling te geven aan de richtlijnen van de overheid en het RIVM over de anderhalvemeter-samenleving, werken Huisartsenlaboratorium Friesland en Certe voor de 3 noordelijke provincies met een afsprakensysteem voor bloedafname en het inleveren van patiëntmateriaal.

Nu de reguliere zorg is hervat, ontvangt men steeds meer mensen voor bloedafname op de priklocaties. De afgelopen tijd was het daardoor erg druk. Om lange wachtrijen en volle wachtkamers te voorkomen, kunnen bezoekers voortaan alleen op afspraak bloed laten afnemen.

Patiënten die door hun huisarts, verloskundige of de trombosedienst zijn doorverwezen voor bloedafname of het inleveren van patiëntmateriaal kunnen online een afspraak maken via de websites van Certe en HAL Friesland: www.certe.nl en/of www.hal.frl. Ook patiënten die zijn doorverwezen door een specialist van het ziekenhuis kunnen vanaf 16 juni in principe alleen op afspraak naar een bloedafname poli in het ziekenhuis komen.

Alleen in geval van spoed, aansluitend aan het bezoek van de specialist of wanneer er bijzondere tijdseisen aan het onderzoek worden gesteld, kan de patiënt daar nog zonder afspraak terecht. De locaties in verpleeg- en verzorgingstehuizen blijven vanuit veiligheidsoverwegingen vooralsnog gesloten. Dit geldt ook voor locaties waar het niet mogelijk is om anderhalvemeter afstand te houden.

Op de websites van Certe en HAL Friesland is te zien welke locaties open zijn en wat de actuele openingstijden zijn. Mensen met corona-gerelateerde ziekteverschijnselen zoals hoesten, niezen, verkoudheid of koorts, worden gevraagd om in overleg met de (huis)arts of trombosedienst hun afspraak uit te stellen. Als de (huis)arts vindt dat bloedafname medisch noodzakelijk is, wordt daarvoor een speciale afspraak gemaakt.

Meer informatie over bloedafname op afspraak en andere maatregelen rondom corona zijn te vinden op de websites van Certe en HAL Friesland.