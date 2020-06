Stroomstoring treft regio Kollum

Publicatie: di 16 juni 2020 15.52 uur

KOLLUM - Huishouden ten westen van Kollum hadden dinsdagmiddag last gehad van een stroomstoring. Zo'n 400 huishoudens zaten tijdelijk zonder spanning op het net.

In de loop van de middag is er een monteur ter plaatse gekomen. Aan het einde van de middag hadden de meeste getroffen huishoudens weer stroom. De volgende straten hadden last van de storing:

Asterstraat

Beyweg

Brongersmaweg

De Goudberg

De Schans

Goudsbloemstraat

Hesseweg

Hooge Zuidwal

Jumaweg

Keegensterpad

Keegensterweg

Kerkstraat

Kolkstraat

Kruisstraat

Lauwerswal

Methardusstraat

Nittersweg

Olde Borchweg

Olde Dijk

Patrimoniumstraat

Poorthoek

Vioolstraat

Wytsmaweg

Zevenhuisterweg

Zijlstraat

Zwarteweg