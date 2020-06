Auto eindigt in greppel langs N381

Publicatie: di 16 juni 2020 14.28 uur

WIJNJEWOUDE - Op de N381 van Oosterwolde naar Drachten is dinsdagmiddag een auto in de greppel terecht gekomen. Even voor twee uur raakte de auto door nog onbekende oorzaak van de weg. Bij het ongeval raakte niemand gewond.

De opgeroepen traumahelikopter kon halverwege onverrichte zaken retour. Ook de brandweer had weinig werk en kon als snel terug naar de kazerne. Tijdens de afhandeling van het ongeval was één rijstrook afgesloten voor verkeer.

