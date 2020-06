Waterleiding spontaan gesprongen

Publicatie: di 16 juni 2020 10.39 uur

DRACHTEN - Een aantal woningen aan de Dwarswyk en Stelpswyk in Drachten kwamen dinsdagochtend zonder water te zitten. Er was in de buurt een waterleiding spontaan lek geraakt. Huishoudens hadden minder of geen waterdruk.

Vitens is ter plaatse gekomen om de lekkage te repareren. Het is onbekend hoeveel woningen getroffen waren door de lekkage.

FOTONIEUWS