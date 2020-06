Iedereen heeft een mening over dit nieuwe pad

Publicatie: ma 15 juni 2020 12.20 uur

BURGUM - Een nieuw pad met tegels van 80 cm breed roept veel reacties op bij de eerste gebruikers. Het pad is zo'n 200 meter lang en ligt langs de Hillamaweg in Burgum (tegenover de sauna).

"Het oude asfaltpad wat daar lag was helemaal op. Er was in de loop der jaren veel schade ontstaan door boomwortels en er bleef water op staan." zo laat de gemeente Tytsjerksteradiel deze site weten. Buurtbewoners bevestigen deze wateroverlast. Een molgoot langs de tegels zorgt nu voor een goede afwatering.

Het idee is dat het pad vanaf heden alleen door voetgangers wordt gebruikt. De gemeente: "We zien veel wandelaars langs de Hillamaweg die het ommetje langs de Sintrale As maken en/of daar het Wetter en Willepark in gaan. Fietsers kunnen gebruik maken van de rijbaan."

De kosten voor de aanleg van het pad waren zo'n 25.000 euro. Dit is inclusief het opruimen van het oude teerhoudende asfaltpad. Het pad is in het jaarlijks onderhoudsprogramma vervangen. Het werk is inmiddels klaar. De bermen zijn afgewerkt en ingezaaid. De bermen worden ook gebruikt door passanten om elkaar te passeren (zie video).