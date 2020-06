Meisje valt uit klimrek, hulpdiensten rukken uit

Publicatie: zo 14 juni 2020 12.15 uur

EARNEWâLD - De hulpdiensten rukte zondagochtend uit voor een meisje op camping It Wiid in Earnewâld. Ze was even voor 11.30 uur uit een klimrek gevallen. Ze zou even buiten bewustzijn zijn geweest.

Naast de politie en ambulance werd ook de traumahelikopter gealarmeerd. Deze vloog even boven het watersportdorp maar is niet meer geland. Al snel werd duidelijk dat alles meeviel met het meisje. Ze is gecontroleerd door het ambulancepersoneel en ze hoefde niet mee naar het ziekenhuis.