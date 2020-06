Anonieme actiegroep is '1.5 meter' zat

Publicatie: zo 14 juni 2020 10.34 uur

DRACHTEN - Een anonieme actiegroep is zaterdagnacht op pad geweest in Drachten om spandoeken met ballonnen op te hangen in Drachten. Ze deden dit onder de tag #DeBuren en #vrij-normaal. De groep bestond uit 15 mensen uit Drachten.

De bezorgde burgers vinden dat de mainstream media teveel de focus op het coronavirus legt. Het wordt volgens hen tijd om terug te keren naar het normale leven. In totaal zijn 500 ballonnen opgehangen en hebben de actievoerders 31 spandoeken opgehangen in Drachten.

