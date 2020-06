Man botst op geparkeerde auto Aalsumerpoort Dokkum

Publicatie: za 13 juni 2020 18.25 uur

DOKKUM - Zaterdagmiddag rond half vijf is een autobestuurder op de Aalsumerpoort in Dokkum op een geparkeerde auto gebotst.

Een oudere man uit Metslawier wilde zijn auto parkeren om een boodschapje te doen bij de sigarenboer ter hoogte van de Duvenhoek. Het parkeren ging niet goed en de man botste op een geparkeerde auto.

De man is door ter plaatse gekomen ambulancepersoneel onderzocht. Hij door is de politie thuis gebracht. De auto van de man is door een bergingsbedrijf afgesleept. Beide voertuigen liepen lichte schade op en konden beiden nog rijden.

