Gemeente wil perceel biovergister terugkopen

Publicatie: za 13 juni 2020 18.00 uur

KOOTSTERTILLE - De gemeente Achtkarspelen wil het perceel van de 'toekomstige biovergister' in Kootstertille terug te kopen. Het gemeentebestuur heeft deze week besloten om geen uitstel meer te gedogen. Als de biovergister er in december 2020 niet staat, dan koopt de gemeente het perceel voor 75% van de verkoopprijs terug. Deze clausule was verwerkt in het koopcontract.

De gemeente had al uitstel verleend in december 2019. Oosterhof Holman/Weboma wenste om de bouwtermijn met 7 maanden te verlengen tot december 2020. Dat achtte het college een redelijke termijn en daarbij is aangegeven dat verder geen uitstel meer zal worden verleend. Mocht de ondernemer op 23 december halverwege de bouw zijn, dan wordt alsnog de grond teruggekocht omdat industriegrond in de gemeente schaars aan het worden is en de vraag sinds een paar jaar weer toeneemt.

De formele procedure om de grond in december 2020 terug te kopen is inmiddels door het college van B&W in gang gezet.