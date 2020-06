KÃºpersstrjitte krijgt 39 all-electric huurhuizen

Kúpersstrjitte krijgt 39 all-electric huurhuizen

Publicatie: za 13 juni 2020 16.01 uur

BURGUM - Het appartementencomplex aan de Kúpersstrjitte 4-58 in Burgum gaat plaatsmaken voor 39 all electric sociale huurappartementen. Een jaar geleden werd de nieuwbouw al bekendgemaakt. Woon Friesland heeft het plan ingediend bij de gemeente Tytsjerksteradiel en het gemeentebestuur is akkoord met de binnenstedelijke ontwikkeling.

De bestaande 28 appartementen worden binnen afzienbare tijd gesloopt. Het college van B&W gaat het ontwerp bestemmingsplan voor de herontwikkeling van de locatie in procedure te brengen door het ontwerp plan ter inzage te leggen. Daarnaast heeft het college op grond van de Wet milieubeheer besloten dat er geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk is omdat er geen belangrijke nadelige milieu effecten zullen optreden.