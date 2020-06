Meer groen, water en speelgelegenheid in de Venen

Publicatie: za 13 juni 2020 15.53 uur

DRACHTEN - De wijk de Venen in Drachten is in de afgelopen periode flink opgeknapt met meer groen, een waterpartij en een speelgelegenheid. Het project begon eind 2018 met bewonersavonden om te kijken wat de wensen waren. De kinderen uit de wijk zijn betrokken en hebben

door een 'wijksafari' hun ideeën aan kunnen geven. Er was behoefte aan nieuwe wandelroutes, uitdagender speelveldjes voor de verschillende leeftijden en meer groen in de wijk.

Al deze ideeën werden verwerkt in het nieuwe plan. Er is een nieuw speelveldje op het speelterrein aan de Uitgang gerealiseerd. En vanaf 15 juni wordt er gestart met de werkzaamheden aan de oostkant van

de Venen, waar meer groen, water en speelgelegenheid zal komen.

Het plan werd gerealiseerd via het landelijke project Gezonde Buurten. Een project om buurten veilig te maken met een groene leefomgeving. Het project is een initiatief van Jantje Beton en het Instituut voor natuureducatie en duurzaamheid (IVN) en wordt gefinancierd door het ministerie van VWS.

In de periode 2018 tot 2021 worden er op meerdere plaatsen in Nederland Gezonde Buurten gerealiseerd.